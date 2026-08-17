Under Armour Aktie News: Under Armour tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 5,22 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'772 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Under Armour-Aktie bei 5,22 USD. Mit einem Wert von 5,29 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 123'789 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Am 21.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 8,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Under Armour-Aktie 56,03 Prozent zulegen. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,14 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Under Armour-Aktie 20,69 Prozent sinken.

Nachdem Under Armour seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Under Armour gewährte am 07.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -3,27 Prozent auf 1.10 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Under Armour Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

In der Under Armour-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,109 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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