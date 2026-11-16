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16.11.2026 20:27:13
Under Armour Aktie News: Under Armour verbilligt sich am Abend
Die Aktie von Under Armour gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,6 Prozent auf 4,78 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Under Armour nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 2,6 Prozent auf 4,78 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'422 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Under Armour-Aktie bis auf 4,77 USD. Bei 4,85 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 535'282 Under Armour-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.02.2026 bei 8,15 USD. 70,58 Prozent Plus fehlen der Under Armour-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,14 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Under Armour-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Under Armour am 06.11.2026 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Under Armour hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.25 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.34 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Under Armour am 11.02.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Under Armour-Aktie in Höhe von 0,093 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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Under Armour am 16.11.2026
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