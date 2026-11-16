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16.11.2026 16:29:00
Under Armour Aktie News: Under Armour verteuert sich am Nachmittag
Die Aktie von Under Armour gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Under Armour-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 4,91 USD.
Die Under Armour-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 4,91 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'455 Punkten tendiert. Die Under Armour-Aktie legte bis auf 4,92 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,85 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 125'793 Under Armour-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,15 USD. Dieser Kurs wurde am 21.02.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 66,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 4,14 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Under Armour-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Under Armour 0,000 USD aus. Under Armour veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -7,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.25 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.34 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.
Am 11.02.2027 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,093 USD je Aktie in den Under Armour-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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