Under Armour Aktie News: Under Armour verteuert sich am Nachmittag

Die Under Armour-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 4,91 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'455 Punkten tendiert. Die Under Armour-Aktie legte bis auf 4,92 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,85 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 125'793 Under Armour-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,15 USD. Dieser Kurs wurde am 21.02.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 66,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 4,14 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Under Armour-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Under Armour 0,000 USD aus. Under Armour veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -7,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.25 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.34 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Am 11.02.2027 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,093 USD je Aktie in den Under Armour-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Under Armour-Investment von vor einem Jahr eingefahren

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Under Armour-Investment von vor 10 Jahren verloren

Ausblick: Under Armour stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor