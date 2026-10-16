Under Armour Aktie News: Under Armour tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Um 16:28 Uhr stieg die Under Armour-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 4,93 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'734 Punkten steht. Die Under Armour-Aktie legte bis auf 4,97 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 4,91 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 76'044 Under Armour-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,15 USD. Dieser Kurs wurde am 21.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Under Armour-Aktie mit einem Kursplus von 65,38 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,14 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 15,94 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Under Armour am 07.08.2026. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Under Armour 1.10 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.14 Mrd. USD umgesetzt worden.

Am 06.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Under Armour veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Under Armour-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 11.11.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,109 USD je Under Armour-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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