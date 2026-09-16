Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
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16.09.2026 20:27:13
Under Armour Aktie News: Under Armour am Abend gefragt
Die Aktie von Under Armour zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Under Armour-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 5,11 USD nach oben.
Die Under Armour-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 5,11 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'607 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Under Armour-Aktie bei 5,12 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,98 USD. Zuletzt wurden via New York 435'593 Under Armour-Aktien umgesetzt.
Am 21.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Under Armour-Aktie somit 37,32 Prozent niedriger. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,14 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Under Armour-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 07.08.2026 äusserte sich Under Armour zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,01 USD je Aktie eingebüsst. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -3,27 Prozent auf 1.10 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,109 USD je Under Armour-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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