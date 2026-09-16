Under Armour Aktie News: Under Armour zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr sprang die Under Armour-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 5,04 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'600 Punkten liegt. Die Under Armour-Aktie legte bis auf 5,08 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 4,98 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 126'180 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Am 21.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Under Armour-Aktie 61,61 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,14 USD am 21.11.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Under Armour-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 07.08.2026 lud Under Armour zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,01 USD je Aktie eingebüsst. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.10 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,109 USD je Aktie in den Under Armour-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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