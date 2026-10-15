Under Armour Aktie News: Anleger schicken Under Armour am Donnerstagnachmittag ins Plus

Die Under Armour-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 4,95 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'702 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Under Armour-Aktie bei 4,95 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,85 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 177'403 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Am 21.02.2026 markierte das Papier bei 8,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Under Armour-Aktie somit 39,29 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 4,14 USD. Abschläge von 16,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Under Armour-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 07.08.2026 hat Under Armour in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -3,27 Prozent auf 1.10 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Under Armour am 06.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Under Armour im Jahr 2027 0,109 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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