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15.09.2026 20:27:13

Under Armour Aktie News: Under Armour am Dienstagabend kaum verändert

Under Armour Aktie News: Under Armour am Dienstagabend kaum verändert

Die Aktie von Under Armour zeigt am Dienstagabend wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Under Armour-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 5,04 USD.

Under Armour
4.07 CHF -2.84%
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Die Under Armour-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr bei 5,04 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'586 Punkten notiert. Bei 5,08 USD erreichte die Under Armour-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Under Armour-Aktie sank bis auf 4,96 USD. Bei 5,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Under Armour-Aktien beläuft sich auf 644'833 Stück.

Am 21.02.2026 markierte das Papier bei 8,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Under Armour-Aktie 61,77 Prozent zulegen. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,14 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Under Armour-Aktie 17,78 Prozent sinken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Under Armour am 07.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -3,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.10 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.14 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Under Armour-Aktie in Höhe von 0,109 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Raymond Boyd/Getty Images
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