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15.09.2026 16:29:00

Under Armour Aktie News: Under Armour wird am Nachmittag ausgebremst

Under Armour Aktie News: Under Armour wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von Under Armour gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Under Armour-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 4,97 USD nach.

Under Armour
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Die Under Armour-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 4,97 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'586 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Under Armour-Aktie bis auf 4,96 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 5,00 USD. Der Tagesumsatz der Under Armour-Aktie belief sich zuletzt auf 105'688 Aktien.

Am 21.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 64,05 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,14 USD am 21.11.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Under Armour-Aktie mit einem Verlust von 16,62 Prozent wieder erreichen.

Under Armour-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Under Armour gewährte am 07.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,01 USD je Aktie eingebüsst. Umsatzseitig standen 1.10 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von -3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Under Armour 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 05.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Under Armour im Jahr 2027 0,109 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Raymond Boyd/Getty Images
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