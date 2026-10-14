Under Armour Aktie News: Anleger schicken Under Armour am Mittwochabend ins Minus

Um 20:26 Uhr rutschte die Under Armour-Aktie in der New York-Sitzung um 2,9 Prozent auf 4,76 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'705 Punkten liegt. Die Under Armour-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,75 USD nach. Bei 4,83 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 529'807 Under Armour-Aktien.

Bei 8,15 USD markierte der Titel am 21.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 71,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 4,14 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 14,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Under Armour-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Under Armour gewährte am 07.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.10 Mrd. USD – eine Minderung von -3,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.14 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Under Armour ein EPS in Höhe von 0,109 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor 10 Jahren bedeutet

S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor 5 Jahren bedeutet

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Under Armour-Investment von vor 3 Jahren verloren