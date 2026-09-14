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14.09.2026 20:27:13

Under Armour Aktie News: Under Armour am Montagabend mit positiven Vorzeichen

Under Armour Aktie News: Under Armour am Montagabend mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Under Armour. Zuletzt stieg die Under Armour-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 5,13 USD.

Under Armour
4.19 CHF 3.05%
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Die Under Armour-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 5,13 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'634 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Under Armour-Aktie bis auf 5,16 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,07 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 472'612 Under Armour-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,15 USD. Dieser Kurs wurde am 21.02.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 58,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 4,14 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Under Armour-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Under Armour 0,000 USD aus. Am 07.08.2026 lud Under Armour zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -3,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.10 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,109 USD je Aktie in den Under Armour-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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