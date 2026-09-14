Under Armour Aktie News: Under Armour am Nachmittag nahe Nulllinie

Die Under Armour-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr bei 5,11 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'596 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Under Armour-Aktie bei 5,12 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Under Armour-Aktie bis auf 5,04 USD. Bei 5,07 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Under Armour-Aktie belief sich zuletzt auf 102'087 Aktien.

Am 21.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 59,55 Prozent Plus fehlen der Under Armour-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 4,14 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,90 Prozent.

Under Armour-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Under Armour am 07.08.2026 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.10 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Under Armour wird am 05.11.2026 gerechnet.

In der Under Armour-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,109 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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