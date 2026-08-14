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14.08.2026 20:27:13

Under Armour Aktie News: Under Armour am Freitagabend nahe Vortagesniveau

Under Armour Aktie News: Under Armour am Freitagabend nahe Vortagesniveau

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagabend die Aktie von Under Armour. Mit einem Wert von 5,36 USD bewegte sich die Under Armour-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Under Armour
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Kaum Ausschläge verzeichnete die Under Armour-Aktie im New York-Handel und tendierte um 20:26 Uhr bei 5,36 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'784 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Under Armour-Aktie bei 5,42 USD. Die Abwärtsbewegung der Under Armour-Aktie ging bis auf 5,29 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 5,33 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 409'545 Under Armour-Aktien.

Am 21.02.2026 markierte das Papier bei 8,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,10 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,14 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,69 Prozent würde die Under Armour-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Under Armour-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Under Armour am 07.08.2026. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 1.10 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von -3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Under Armour-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,109 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Raymond Boyd/Getty Images
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