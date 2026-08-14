Under Armour Aktie News: Under Armour am Nachmittag ohne grosse Veränderung

Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der Under Armour-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 5,35 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'796 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Under Armour-Aktie bisher bei 5,39 USD. In der Spitze büsste die Under Armour-Aktie bis auf 5,29 USD ein. Mit einem Wert von 5,33 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Under Armour-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 154'572 Stück gehandelt.

Am 21.02.2026 markierte das Papier bei 8,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Under Armour-Aktie 52,39 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,14 USD. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Under Armour-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 07.08.2026 hat Under Armour in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -3,27 Prozent auf 1.10 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Under Armour am 05.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Under Armour-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,109 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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