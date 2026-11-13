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13.11.2026 20:27:13
Under Armour Aktie News: Under Armour am Freitagabend im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Under Armour. Die Aktionäre schickten das Papier von Under Armour nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 4,96 USD.
Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 4,96 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'554 Punkten steht. Der Kurs der Under Armour-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,02 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 4,88 USD. Bisher wurden heute 618'403 Under Armour-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 21.02.2026 auf bis zu 8,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 64,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 4,14 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Under Armour-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Under Armour 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Under Armour am 06.11.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,04 USD je Aktie eingebüsst. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.25 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.34 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.
Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte Under Armour am 11.02.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Under Armour im Jahr 2027 0,093 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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