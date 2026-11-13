Under Armour Aktie News: Under Armour schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Die Aktionäre schickten das Papier von Under Armour nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,0 Prozent auf 4,95 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'506 Punkten liegt. Die Under Armour-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,00 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 4,88 USD. Der Tagesumsatz der Under Armour-Aktie belief sich zuletzt auf 112'950 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,15 USD. Dieser Kurs wurde am 21.02.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 64,55 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 4,14 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Under Armour-Aktie 16,36 Prozent sinken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Under Armour am 06.11.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -7,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.34 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.25 Mrd. USD.

Under Armour dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,093 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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