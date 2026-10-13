Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
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13.10.2026 20:27:13
Under Armour Aktie News: Under Armour tendiert am Abend auf rotem Terrain
Die Aktie von Under Armour gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Under Armour-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 4,90 USD ab.
Die Under Armour-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 4,90 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'805 Punkten liegt. Die Under Armour-Aktie sank bis auf 4,87 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,98 USD. Der Tagesumsatz der Under Armour-Aktie belief sich zuletzt auf 546'189 Aktien.
Am 21.02.2026 markierte das Papier bei 8,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Under Armour-Aktie 66,22 Prozent zulegen. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,14 USD. Mit Abgaben von 15,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Under Armour am 07.08.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Under Armour hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.10 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 05.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,109 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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