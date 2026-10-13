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13.10.2026 16:29:00

Under Armour Aktie News: Under Armour tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Under Armour Aktie News: Under Armour tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Under Armour gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Under Armour gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 4,90 USD abwärts.

Under Armour
4.06 CHF -1.72%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 4,90 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'803 Punkten steht. Die Under Armour-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,89 USD nach. Bei 4,98 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 135'115 Under Armour-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 8,15 USD erreichte der Titel am 21.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 66,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 4,14 USD erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Under Armour-Aktie mit einem Verlust von 15,51 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Under Armour-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Under Armour liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.10 Mrd. USD – eine Minderung von -3,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.14 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Under Armour am 05.11.2026 vorlegen.

In der Under Armour-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,109 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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