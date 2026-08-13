Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
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13.08.2026 16:29:00
Under Armour Aktie News: Under Armour gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Under Armour. Im New York-Handel gewannen die Under Armour-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.
Das Papier von Under Armour legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,3 Prozent auf 5,38 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'813 Punkten tendiert. Die Under Armour-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,43 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,34 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 307'118 Under Armour-Aktien.
Am 21.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 8,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 51,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,14 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Under Armour-Aktie liegt somit 29,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 07.08.2026 äusserte sich Under Armour zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.10 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Under Armour ein EPS in Höhe von 0,109 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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