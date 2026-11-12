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12.11.2026 20:27:13

Under Armour Aktie News: Under Armour wird am Donnerstagabend ausgebremst

Under Armour Aktie News: Under Armour wird am Donnerstagabend ausgebremst

Die Aktie von Under Armour gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Under Armour-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 4,96 USD.

Under Armour
4.12 CHF -3.42%
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Das Papier von Under Armour gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 4,96 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'609 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Under Armour-Aktie bei 4,91 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,03 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 627'580 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Am 21.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Under Armour-Aktie somit 39,17 Prozent niedriger. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,14 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Under Armour-Aktie 16,45 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Under Armour 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.11.2026 lud Under Armour zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,04 USD je Aktie eingebüsst. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -7,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.34 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.25 Mrd. USD.

Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte Under Armour Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,094 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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