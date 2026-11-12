Under Armour Aktie News: Under Armour am Donnerstagnachmittag stärker

Das Papier von Under Armour konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 5,04 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'591 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Under Armour-Aktie bei 5,06 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,03 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 206'684 Under Armour-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 8,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.02.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Under Armour-Aktie. Bei 4,14 USD erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Under Armour-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 06.11.2026 lud Under Armour zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 USD in den Büchern gestanden. Under Armour hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.25 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.34 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,094 USD je Under Armour-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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