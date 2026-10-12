Under Armour Aktie News: Under Armour tendiert am Montagnachmittag schwächer

Die Under Armour-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 4,92 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'805 Punkten steht. In der Spitze fiel die Under Armour-Aktie bis auf 4,84 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,88 USD. Von der Under Armour-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 111'361 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,15 USD. Dieser Kurs wurde am 21.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Under Armour-Aktie mit einem Kursplus von 65,72 Prozent wieder erreichen. Bei 4,14 USD erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Under Armour-Aktie 18,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 07.08.2026 lud Under Armour zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -3,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.10 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Under Armour-Bilanz für Q2 2027 wird am 05.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den Under Armour-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,109 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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