Under Armour Aktie News: Under Armour am Mittwochabend mit Verlusten

Um 20:26 Uhr ging es für die Under Armour-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 5,25 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'755 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Under Armour-Aktie bis auf 5,22 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 5,34 USD. Zuletzt wurden via New York 682'445 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.02.2026 bei 8,15 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Under Armour-Aktie 55,29 Prozent zulegen. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,14 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 26,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 07.08.2026 hat Under Armour die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.10 Mrd. USD – eine Minderung von -3,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.14 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

In der Under Armour-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,109 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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