Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’475 0.2%  SPI 20’413 0.2%  Dow 53’720 -0.1%  DAX 26’300 -0.1%  Euro 0.9375 0.0%  EStoxx50 6’545 0.2%  Gold 4’365 -1.0%  Bitcoin 51’645 0.2%  Dollar 0.8133 0.0%  Öl 88.0 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758On113454047Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Swissquote Group154823524Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Steht US-Gesundheitsaktien ein Comeback bevor? JPMorgan sieht Potenzial
Ausblick: Applied Materials vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
freenet-Aktie höher: Starkes Kundenwachstum - Gewinn unter Vorjahr
thyssenkrupp hinkt bei der Marge hinterher: Ausblick angepasst - Aktie dennoch stärker
NVIDIA-Aktie im Fokus: Jensen Huang warnt eindringlich im Ringen um KI-Souveränität
Suche...
ETF Sparplan

Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2026 20:27:13

Under Armour Aktie News: Under Armour am Mittwochabend mit Verlusten

Under Armour Aktie News: Under Armour am Mittwochabend mit Verlusten

Die Aktie von Under Armour gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Under Armour-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 5,25 USD.

Under Armour
4.33 CHF -0.12%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr ging es für die Under Armour-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 5,25 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'755 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Under Armour-Aktie bis auf 5,22 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 5,34 USD. Zuletzt wurden via New York 682'445 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.02.2026 bei 8,15 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Under Armour-Aktie 55,29 Prozent zulegen. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,14 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 26,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 07.08.2026 hat Under Armour die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.10 Mrd. USD – eine Minderung von -3,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.14 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

In der Under Armour-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,109 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

Ausblick: Under Armour präsentiert Quartalsergebnisse

S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Under Armour-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor 3 Jahren eingebracht


Bildquelle: Raymond Boyd/Getty Images
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Under Armour Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Under Armour Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10.08.26 Under Armour Buy UBS AG
07.08.26 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 Under Armour Buy UBS AG
06.02.26 Under Armour Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Palantir wächst um 93 % – beginnt jetzt die nächste Rallye?
14:47 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13:49 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
11:53 UBS Logo UBS KeyInvest: Versicherer – Ein Sektor in Rekordlaune/Energie – Zwei Welten unter Strom
09:48 Marktüberblick: Bilanzsaison im Fokus
09:14 Der Kakaopreis ist nicht alles: süsses Geschäft, harte Realität
08:51 SMI legt Rückwärtsgang ein
11.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Belimo, SGS
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’098.53 19.66 SX0BIU
Short 15’398.95 13.89 SYBB4U
Short 15’987.54 8.84 SIBAEU
SMI-Kurs: 14’475.13 13.08.2026 17:31:47
Long 13’906.93 19.53 SXBF7U
Long 13’596.71 13.63 S0BF1U
Long 13’043.58 8.97 S2B8UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13:49 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Under Armour am 12.08.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie dennoch tiefer: Krebsmedikament Itovebi kommt auf Medikamentenliste in Quebec
On-Aktie sackt zweistellig ab: Schuhfirma wächst weiter rasant - Ausblick trotzdem vorsichtiger
Kuros-Aktie im Plus: Erstmals schwarze Zahlen - Jahresziele bestätigt
Aktie fällt zweistellig: Swissquote senkt Jahresziele wegen Krypto-Schwäche
Börsen-Höhenflug vor dem Ende? Analyst sieht Wendepunkt zugunsten von Gold und Silber
Nach US-Inflationsdaten: SMI mit tiefrotem Handelstag -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneins
DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rheinmetall-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Ausblick: thyssenkrupp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo
SpaceX-Aktie am Scheideweg: Milliarden an Aktien drohen den Markt zu fluten

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.