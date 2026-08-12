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12.08.2026 16:29:00

Under Armour Aktie News: Anleger schicken Under Armour am Nachmittag ins Minus

Under Armour Aktie News: Anleger schicken Under Armour am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 5,29 USD.

Under Armour
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Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 5,29 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'751 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Under Armour-Aktie bei 5,28 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 5,34 USD. Zuletzt wechselten 220'324 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Bei 8,15 USD markierte der Titel am 21.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Under Armour-Aktie mit einem Kursplus von 53,97 Prozent wieder erreichen. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,14 USD ab. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 27,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Under Armour am 07.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,27 Prozent zurück. Hier wurden 1.10 Mrd. USD gegenüber 1.14 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Under Armour am 05.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Under Armour im Jahr 2027 0,109 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Raymond Boyd/Getty Images
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