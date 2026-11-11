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11.11.2026 20:27:13

Under Armour Aktie News: Under Armour am Abend mit roten Vorzeichen

Under Armour Aktie News: Under Armour am Abend mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Under Armour. Die Aktionäre schickten das Papier von Under Armour nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 5,05 USD.

Under Armour
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 5,05 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'625 Punkten realisiert. Die Under Armour-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,91 USD ab. Bei 5,10 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 733'832 Under Armour-Aktien.

Am 21.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Under Armour-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 4,14 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 17,94 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 06.11.2026 äusserte sich Under Armour zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Under Armour in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -7,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.25 Mrd. USD im Vergleich zu 1.34 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Under Armour wird am 11.02.2027 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,094 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Under Armour am 11.11.2026

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