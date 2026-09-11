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11.09.2026 20:27:13

Under Armour Aktie News: Under Armour steigt am Freitagabend

Under Armour Aktie News: Under Armour steigt am Freitagabend

Die Aktie von Under Armour gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Under Armour legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,3 Prozent auf 5,09 USD.

Under Armour
4.06 CHF 3.54%
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Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 5,09 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'667 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Under Armour-Aktie bei 5,18 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,11 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'016'656 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Am 21.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 60,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 4,14 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Under Armour-Aktie 18,58 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Under Armour-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Under Armour am 07.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -3,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.10 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.14 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Under Armour-Bilanz für Q2 2027 wird am 05.11.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Under Armour ein EPS in Höhe von 0,109 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Raymond Boyd/Getty Images
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