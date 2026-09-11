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Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072

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11.09.2026 16:29:00

Under Armour Aktie News: Under Armour am Freitagnachmittag stärker

Under Armour Aktie News: Under Armour am Freitagnachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 5,09 USD.

Under Armour
4.06 CHF 3.54%
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Das Papier von Under Armour legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,4 Prozent auf 5,09 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'671 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Under Armour-Aktie bei 5,18 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 5,11 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 319'605 Under Armour-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.02.2026 auf bis zu 8,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 37,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 4,14 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,66 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Under Armour-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Under Armour 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Under Armour am 07.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Under Armour im vergangenen Quartal 1.10 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Under Armour 1.14 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Under Armour am 05.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,109 USD je Under Armour-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Raymond Boyd/Getty Images
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Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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10.08.26 Under Armour Buy UBS AG
07.08.26 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 Under Armour Buy UBS AG
06.02.26 Under Armour Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’185.55 8.95 SQBT1U
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Long 13’232.37 19.63 SNBW3U
Long 12’918.34 13.60 SRDBIU
Long 12’372.63 8.84 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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