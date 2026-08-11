Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
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11.08.2026 20:27:13
Under Armour Aktie News: Under Armour verliert am Dienstagabend kräftig
Die Aktie von Under Armour gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Under Armour-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 8,3 Prozent auf 5,39 USD.
Um 20:26 Uhr fiel die Under Armour-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 8,3 Prozent auf 5,39 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'727 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Under Armour-Aktie bis auf 5,37 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,66 USD. Zuletzt wechselten via New York 1'233'016 Under Armour-Aktien den Besitzer.
Am 21.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 51,25 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,14 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Under Armour-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 07.08.2026 lud Under Armour zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Under Armour in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.10 Mrd. USD im Vergleich zu 1.14 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Under Armour einen Gewinn von 0,109 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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