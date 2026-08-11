Under Armour Aktie News: Under Armour am Nachmittag massiv unter Druck

Die Under Armour-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 6,6 Prozent auf 5,48 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'757 Punkten steht. Die Under Armour-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,42 USD nach. Mit einem Wert von 5,66 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 479'104 Under Armour-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.02.2026 auf bis zu 8,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Under Armour-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 4,14 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Under Armour liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -3,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.10 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.14 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Under Armour im Jahr 2027 0,109 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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