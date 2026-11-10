Under Armour Aktie News: Anleger schicken Under Armour am Abend tief südwärts

Die Under Armour-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 6,0 Prozent auf 5,13 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'507 Punkten notiert. Im Tief verlor die Under Armour-Aktie bis auf 5,09 USD. Bei 5,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 402'887 Under Armour-Aktien.

Am 21.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,15 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 58,77 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,14 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Under Armour-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 06.11.2026 hat Under Armour in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -7,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.25 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.34 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Under Armour rechnen Experten am 11.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,094 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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