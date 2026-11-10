Under Armour Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Under Armour

Das Papier von Under Armour gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 4,9 Prozent auf 5,19 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'521 Punkten steht. In der Spitze büsste die Under Armour-Aktie bis auf 5,14 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,40 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Under Armour-Aktien beläuft sich auf 119'268 Stück.

Bei einem Wert von 8,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.02.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Under Armour-Aktie somit 36,28 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 4,14 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,23 Prozent.

Für Under Armour-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 06.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 1.25 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.34 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Under Armour-Bilanz für Q3 2027 wird am 11.02.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Under Armour rechnen Experten am 11.11.2027.

Experten taxieren den Under Armour-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,094 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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