Under Armour Aktie News: Under Armour gibt am Donnerstagabend nach

Die Under Armour-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 4,86 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'590 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Under Armour-Aktie bis auf 4,78 USD. Mit einem Wert von 4,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 518'686 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.02.2026 auf bis zu 8,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 67,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 4,14 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Under Armour seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Under Armour liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Under Armour hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.10 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Under Armour am 05.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,109 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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