Under Armour Aktie News: Under Armour am Nachmittag mit Verlusten

Um 16:28 Uhr fiel die Under Armour-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 4,79 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'603 Punkten steht. Die Under Armour-Aktie sank bis auf 4,78 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 4,80 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 205'160 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.02.2026 auf bis zu 8,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Under Armour-Aktie 70,04 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 4,14 USD. Mit Abgaben von 13,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 07.08.2026 äusserte sich Under Armour zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Under Armour im vergangenen Quartal 1.10 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Under Armour 1.14 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Under Armour einen Gewinn von 0,109 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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