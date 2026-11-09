Under Armour Aktie News: Under Armour verzeichnet am Abend Verluste

Die Aktionäre schickten das Papier von Under Armour nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 2,2 Prozent auf 5,45 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'546 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Under Armour-Aktie bis auf 5,17 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,24 USD. Zuletzt wechselten via New York 644'584 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Am 21.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,15 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 49,59 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,14 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Under Armour-Aktie 23,97 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Under Armour-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Under Armour am 06.11.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 USD je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 1.25 Mrd. USD, gegenüber 1.34 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -7,13 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 11.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Under Armour im Jahr 2027 0,100 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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