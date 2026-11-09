Under Armour Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf Under Armour

Um 16:28 Uhr fiel die Under Armour-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 6,2 Prozent auf 5,23 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'516 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Under Armour-Aktie bis auf 5,17 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,24 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Under Armour-Aktien beläuft sich auf 139'700 Stück.

Am 21.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Under Armour-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (4,14 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 20,77 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Under Armour-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 06.11.2026 legte Under Armour die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,04 USD je Aktie eingebüsst. Umsatzseitig standen 1.25 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von -7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Under Armour 1.34 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Under Armour dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 11.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Under Armour-Gewinn in Höhe von 0,100 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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