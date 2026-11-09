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09.11.2026 16:29:00
Under Armour Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf Under Armour
Die Aktie von Under Armour gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Under Armour-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 6,2 Prozent auf 5,23 USD ab.
Um 16:28 Uhr fiel die Under Armour-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 6,2 Prozent auf 5,23 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'516 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Under Armour-Aktie bis auf 5,17 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,24 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Under Armour-Aktien beläuft sich auf 139'700 Stück.
Am 21.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Under Armour-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (4,14 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 20,77 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Under Armour-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 06.11.2026 legte Under Armour die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,04 USD je Aktie eingebüsst. Umsatzseitig standen 1.25 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von -7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Under Armour 1.34 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Under Armour dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 11.11.2027.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Under Armour-Gewinn in Höhe von 0,100 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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