Under Armour Aktie News: Under Armour am Abend freundlich

Um 20:26 Uhr stieg die Under Armour-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 4,97 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'812 Punkten notiert. Bei 4,99 USD erreichte die Under Armour-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,94 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 447'812 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Am 21.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,15 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 64,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Under Armour-Aktie. Bei 4,14 USD erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 16,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Under Armour 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 07.08.2026 lud Under Armour zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 1.10 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von -3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Under Armour am 05.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,109 USD je Aktie in den Under Armour-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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