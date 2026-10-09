Under Armour Aktie News: Under Armour am Nachmittag gefragt

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
headermarketbox#smi 13’787 1.1%  headermarketbox#spi 19’543 1.1%  headermarketbox#dowjones 51’655 0.8%  headermarketbox#dax 25’087 1.1%  headermarketbox#eur/chf 0.9294 -0.3%  headermarketbox#eurostoxx50 6’173 0.8%  headermarketbox#gold 4’196 1.5%  headermarketbox#bitcoin 68’490 0.9%  headermarketbox#usd/chf 0.8302 0.0%  headermarketbox#oil(brent) 104.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
So viel Verlust wäre bei einem Investment in VeChain von vor 5 Jahren angefallen
Internet Computer: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen
Neues Saylor-Modell: 7 Prozent Rendite mit Bitcoin?
Neocloud-Duell: CoreWeave gegen Nebius im Check
Suche...
Plus500 Depot

Under Armour share#snapshot#suffix 2263631 / US9043111072

prices + charts + realtime news + analysis fundamental company corresponding shares action
price + Chart chart (large) news + ad-hoc balance sheet/p&l fixed dates certificates portfolio#add_instrument_to#depot
times + sale chart comparison analysis detailnavigation#shares#estimates profile portfolio#add_instrument_to#watchlist
stock exchange realtime push stock price appreciation potential dividend/annual shareholders' meeting
historic analysis
prices + charts + realtime

price + Chart

chart (large)

times + sale

chart comparison

stock exchange

realtime push

historic

news + analysis

news + ad-hoc

analysis

stock price appreciation potential

fundamental

balance sheet/p&l

detailnavigation#shares#estimates

dividend/annual shareholders' meeting

analysis

company

fixed dates

profile

corresponding shares

certificates

action

portfolio#add_instrument_to#depot

portfolio#add_instrument_to#watchlist

09.10.2026 16:29:00

Under Armour Aktie News: Under Armour am Nachmittag gefragt

Under Armour Aktie News: Under Armour am Nachmittag gefragt

Die Aktie von Under Armour gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Under Armour-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 4,89 USD zu.

Under Armour
4.04 CHF 1.74%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Under Armour nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 4,89 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'794 Punkten notiert. In der Spitze legte die Under Armour-Aktie bis auf 4,94 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 4,94 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 147'449 Under Armour-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.02.2026 bei 8,15 USD. Mit einem Zuwachs von 66,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 4,14 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Under Armour-Aktie mit einem Verlust von 15,34 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Under Armour-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Under Armour liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Under Armour hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.10 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,109 USD je Under Armour-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor 10 Jahren bedeutet

S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor 5 Jahren bedeutet

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Under Armour-Investment von vor 3 Jahren verloren


news#teaserimage#source: Raymond Boyd/Getty Images
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

news about Under Armour Inc.

  • relevant
  • all
  • from the company
  • ?
to the shares news

analysis to Under Armour Inc.

  • all
  • buy
  • hold
  • sell
  • ?
10.08.2026 16:27:44 Under Armour Buy UBS AG
07.08.2026 15:03:14 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.05.2026 14:56:57 Under Armour Buy UBS AG
06.02.2026 22:37:29 Under Armour Equal Weight Barclays Capital
06.02.2026 17:23:58 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
to the shares analysis
portfolio#add_instrument#headline

portfolio#add_instrument#success. portfolio#add_instrument#success_link

portfolio#add_instrument#error

portfolio#add_instrument#empty_list portfolio#add_instrument#empty_watchlist

CHF
portfolio#addinstrumenttoportfolio#submit

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

10:00 Logo WHS KI-Aktien unter Druck – startet jetzt die große Robotik-Rally?
09.10.2026 17:11:25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
09.10.2026 11:22:00 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
09.10.2026 09:39:23 Marktüberblick: Telekomaktien im Fokus
09.10.2026 09:09:25 SMI fällt unter 200-Tage-Linie
08.10.2026 16:34:43 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
08.10.2026 09:50:22 Die Branche greift zum Controller
05.10.2026 15:45:00 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.2026 08:00:55 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
more

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’361.28 19.76 SCBOJU
Short 14’649.63 13.92 STVB4U
Short 15’187.35 8.97 SXB6GU
SMI-Kurs: 13’787.40 09.10.2026 17:30:13
Long 13’222.94 19.21 S8BFJU
Long 12’940.53 13.77 SRDBIU
Long 12’393.34 8.91 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

etfpartnernews#headline

13.08.2026 13:49:23 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.2026 20:35:50 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.2026 17:59:26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Under Armour am 09.10.2026

chart

news#mostreadnews

ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Partners Group-Aktie klettert: Schweizer Vermögensverwalter baut Private Credit aus
KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Nestlé-Aktie unbeeindruckt: Grossinvestment von 2 Milliarden Dollar in Mexiko beschlossen
Token statt Tresor: Wie sich der Goldmarkt neu erfindet
BMW-Aktie freundlich: Dienstwagen-Angebot für AfD gestrichen
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagnachmittag im Plus
BlackRock & XRP: Steht der Mega-ETF kurz bevor?

latest_topranking_news#headline

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
news#teaserimage#source: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
news#teaserimage#source: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 41/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
news#teaserimage#source: Wit Olszewski / Shutterstock.com
latest_topranking_news#more_link