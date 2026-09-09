Under Armour Aktie News: Under Armour am Mittwochabend schwächer

Die Under Armour-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 4,98 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'642 Punkten steht. Bei 4,96 USD markierte die Under Armour-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 5,06 USD. Von der Under Armour-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 318'311 Stück gehandelt.

Bei 8,15 USD erreichte der Titel am 21.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 63,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Under Armour-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 4,14 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 16,78 Prozent Luft nach unten.

Under Armour-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 07.08.2026 äusserte sich Under Armour zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.10 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Under Armour wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,109 USD je Under Armour-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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