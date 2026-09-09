Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
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09.09.2026 16:29:00
Under Armour Aktie News: Under Armour am Mittwochnachmittag mit Einbussen
Die Aktie von Under Armour gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Under Armour-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 5,05 USD.
Die Under Armour-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 5,05 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'645 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Under Armour-Aktie ging bis auf 5,03 USD. Mit einem Wert von 5,06 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 73'341 Under Armour-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 21.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 61,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,14 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Under Armour-Aktie liegt somit 21,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Under Armour-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Under Armour am 07.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,01 USD je Aktie eingebüsst. Der Umsatz wurde auf 1.10 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.14 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.
Experten taxieren den Under Armour-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,109 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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