Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
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08.10.2026 20:27:13
Under Armour Aktie News: Under Armour präsentiert sich am Donnerstagabend fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Under Armour. Zuletzt ging es für das Under Armour-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 4,84 USD.
Die Under Armour-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 4,84 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'761 Punkten steht. Bei 4,85 USD erreichte die Under Armour-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 4,76 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 569'368 Under Armour-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,15 USD) erklomm das Papier am 21.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 68,29 Prozent. Bei 4,14 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,46 Prozent könnte die Under Armour-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Under Armour-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Under Armour am 07.08.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Under Armour in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.10 Mrd. USD im Vergleich zu 1.14 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Under Armour Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.
In der Under Armour-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,109 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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