Under Armour Aktie News: Under Armour am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 4,84 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'788 Punkten liegt. Die Under Armour-Aktie legte bis auf 4,84 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,76 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 152'707 Under Armour-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.02.2026 bei 8,15 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 68,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,14 USD am 21.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 14,37 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Under Armour-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Under Armour am 07.08.2026. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,27 Prozent auf 1.10 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Under Armour 1.14 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,109 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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