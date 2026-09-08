Under Armour Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Under Armour

Die Under Armour-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 5,10 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'692 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Under Armour-Aktie bis auf 5,08 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,26 USD. Bisher wurden via New York 292'204 Under Armour-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.02.2026 markierte das Papier bei 8,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 37,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 4,14 USD erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 23,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Under Armour-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Under Armour 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Under Armour am 07.08.2026 vor. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.10 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Under Armour wird am 05.11.2026 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,109 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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