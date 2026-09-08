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08.09.2026 16:29:00

Under Armour Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Under Armour

Under Armour Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Under Armour

Die Aktie von Under Armour gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Under Armour nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 5,14 USD.

Under Armour
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Die Aktionäre schickten das Papier von Under Armour nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,1 Prozent auf 5,14 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'680 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Under Armour-Aktie bisher bei 5,10 USD. Mit einem Wert von 5,26 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 98'388 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Am 21.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 8,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 58,46 Prozent. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,14 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Under Armour-Aktie 24,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 07.08.2026 legte Under Armour die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,01 USD je Aktie eingebüsst. Under Armour hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.10 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,109 USD je Under Armour-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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