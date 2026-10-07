Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
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07.10.2026 20:27:13
Under Armour Aktie News: Under Armour am Abend mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Under Armour. Zuletzt fiel die Under Armour-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 4,86 USD ab.
Die Under Armour-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 4,86 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'800 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Under Armour-Aktie bei 4,78 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 4,90 USD. Zuletzt wechselten 937'423 Under Armour-Aktien den Besitzer.
Bei 8,15 USD markierte der Titel am 21.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Under Armour-Aktie somit 40,39 Prozent niedriger. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,14 USD ab. Mit einem Kursverlust von 14,73 Prozent würde die Under Armour-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2026 erhielten Under Armour-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Under Armour veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,27 Prozent auf 1.10 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.14 Mrd. USD gelegen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Under Armour am 05.11.2026 vorlegen.
Experten taxieren den Under Armour-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,109 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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Under Armour am 07.10.2026
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