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07.10.2026 20:27:13

Under Armour Aktie News: Under Armour am Abend mit Abschlägen

Under Armour Aktie News: Under Armour am Abend mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Under Armour. Zuletzt fiel die Under Armour-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 4,86 USD ab.

Under Armour
4.00 CHF -2.15%
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Die Under Armour-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 4,86 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'800 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Under Armour-Aktie bei 4,78 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 4,90 USD. Zuletzt wechselten 937'423 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Bei 8,15 USD markierte der Titel am 21.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Under Armour-Aktie somit 40,39 Prozent niedriger. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,14 USD ab. Mit einem Kursverlust von 14,73 Prozent würde die Under Armour-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2026 erhielten Under Armour-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Under Armour veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,27 Prozent auf 1.10 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.14 Mrd. USD gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Under Armour am 05.11.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Under Armour-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,109 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Under Armour am 07.10.2026

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