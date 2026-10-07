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07.10.2026 16:29:00

Under Armour Aktie News: Under Armour am Mittwochnachmittag mit Kurseinbussen

Under Armour Aktie News: Under Armour am Mittwochnachmittag mit Kurseinbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 4,81 USD abwärts.

Under Armour
4.01 CHF -1.89%
Kaufen Verkaufen

Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 4,81 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'774 Punkten steht. Die Under Armour-Aktie sank bis auf 4,79 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 4,90 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 177'574 Under Armour-Aktien.

Bei 8,15 USD markierte der Titel am 21.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Under Armour-Aktie somit 41,01 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 4,14 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 13,84 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Under Armour am 07.08.2026. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Under Armour hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.10 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Under Armour dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Under Armour-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,109 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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