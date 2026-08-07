Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
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07.08.2026 20:27:13
Under Armour Aktie News: Under Armour am Abend massiv unter Druck
Die Aktie von Under Armour gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Under Armour-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 5,4 Prozent auf 6,06 USD abwärts.
Um 20:26 Uhr fiel die Under Armour-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 5,4 Prozent auf 6,06 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'739 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Under Armour-Aktie bisher bei 5,70 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 6,02 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'767'883 Under Armour-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,15 USD) erklomm das Papier am 21.02.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,52 Prozent hinzugewinnen. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,14 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 12.05.2026 legte Under Armour die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,16 USD je Aktie eingebüsst. Im abgelaufenen Quartal hat Under Armour 1.18 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -0,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.18 Mrd. USD umgesetzt worden.
Am 05.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,106 USD je Aktie in den Under Armour-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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