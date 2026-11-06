Under Armour Aktie News: Under Armour tendiert am Freitagabend schwächer

Die Under Armour-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 3,1 Prozent auf 5,40 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'402 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Under Armour-Aktie ging bis auf 5,20 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,20 USD. Von der Under Armour-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'076'094 Stück gehandelt.

Am 21.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,15 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,97 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,14 USD am 21.11.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 23,26 Prozent könnte die Under Armour-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Under Armour am 07.08.2026. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Under Armour hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.10 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Under Armour rechnen Experten am 11.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,107 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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