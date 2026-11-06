Under Armour Aktie News: Under Armour am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss

Bei der Under Armour-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 5,57 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'430 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Under Armour-Aktie sogar auf 5,57 USD. Die Under Armour-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,20 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,20 USD. Von der Under Armour-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 324'935 Stück gehandelt.

Bei 8,15 USD markierte der Titel am 21.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,23 Prozent hinzugewinnen. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,14 USD. Der derzeitige Kurs der Under Armour-Aktie liegt somit 34,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 erhielten Under Armour-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 07.08.2026 legte Under Armour die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,27 Prozent auf 1.10 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Under Armour 1.14 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte Under Armour Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Under Armour rechnen Experten am 11.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Under Armour einen Gewinn von 0,107 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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