Under Armour Aktie News: Under Armour am Abend gefragt

Um 20:26 Uhr stieg die Under Armour-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 4,79 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'826 Punkten steht. Die Under Armour-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,81 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,74 USD. Zuletzt wechselten 449'677 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Am 21.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 70,22 Prozent hinzugewinnen. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,14 USD. Abschläge von 13,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Under Armour-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Under Armour veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,01 USD je Aktie eingebüsst. Under Armour hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.10 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Under Armour am 05.11.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,109 USD je Under Armour-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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