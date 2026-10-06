Under Armour Aktie News: Under Armour am Dienstagnachmittag fester

Im New York-Handel gewannen die Under Armour-Papiere um 16:28 Uhr 1,0 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'820 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Under Armour-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,79 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,74 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 142'063 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,15 USD erreichte der Titel am 21.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,14 USD am 21.11.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Under Armour-Aktie 12,75 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Under Armour-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Under Armour am 07.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,27 Prozent auf 1.10 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Under Armour 1.14 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Under Armour ein EPS in Höhe von 0,109 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor 5 Jahren bedeutet

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Under Armour-Investment von vor 3 Jahren verloren

S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Under Armour von vor einem Jahr eingebracht